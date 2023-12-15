В Венгрии раскрыли, сколько десятков встреч надо для вхождения Украины в ЕС Балаш Орбан: перед вступлением Украины в ЕС должно пройти около 70 переговоров

Фото: Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Решение о присоединении Украины к Евросоюзу должно быть поддержано единогласно около 70 раз, передает газета Magyar Nemzet со ссылкой на главного политического советника премьер-министра Венгрии Балаша Орбана. В Будапеште уверены, что Киев не готов к вступлению в сообщество, поэтому делегация покинула заседание по этому вопросу в Брюсселе.

Государства — члены ЕС должны будут дать единогласное одобрение на подготовку конкретного переговорного пакета, и в ближайшие несколько лет вступление Украины в Европейский союз должно быть единогласно поддержано по меньшей мере в 70 местах в ходе переговорного процесса, — цитирует издание Балаша Орбана.

В штаб-квартире Евросоюза 14 декабря завершился первый день саммита. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд.

Агентство Reuters подтвердило слова Орбана, уточнив, что вопрос о помощи Киеву отложен до января. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан 14 декабря в интервью агентству обещал, что лидеры стран Евросоюза достигнут соглашения по выделению €50 млрд на поддержку Киева, несмотря на угрозы Будапешта заблокировать данное решение. ЕС должен был внести поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включить в него €33 млрд займов и €17 млрд грантов для Украины.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан вышел из зала заседания, где проходил саммит ЕС, когда принималось решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество. Демарш венгерского политика не выглядел несогласованным. Сам политик позже написал в соцсетях, что решение о начале переговоров с Киевом считает плохим. Свой уход из зала он объяснил нежеланием участвовать в принятии решения.