В Кремле отреагировали на планы ЕС начать переговоры о вступлении Украины Песков: решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС политизировано

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Дмитрий Песков

Москва наблюдает за планами Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такие решения являются политизированными и могут дестабилизировать ЕС.

В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории. И с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики <...> Поскольку мы с ЕС живем на одном континенте европейском, нам, конечно, это небезынтересно, поэтому мы внимательно за этим наблюдаем, — заявил Дмитрий Песков.

Вхождение Украины в состав Евросоюза считает ошибкой и экс-депутат французского Национального собрания Марион Марешаль. По ее словам, это окажет крайне негативное влияние на аграрную промышленность Франции. Также политик подчеркнула, что является противником расширения Евросоюза в любой его форме. Из-за этого, говорит она, объединение, в составе которого значатся 27 государств, сталкивается с серьезными политическими и экономическими сложностями.

Вместе с тем главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан отмечает, что решение о присоединении Украины к Евросоюзу должно быть поддержано единогласно около 70 раз. В Будапеште уверены, что Киев не готов к вступлению в сообщество, поэтому делегация покинула заседание по этому вопросу в Брюсселе.