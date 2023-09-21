ВЭБ предложил расширить финэкспертизу законопроектов о банкротстве

Фото: Federal Legal Forum

Тщательная финансовая экспертиза очерёдности обязательных платежей в делах о банкротстве и поиск баланса интересов — между налоговыми органами, кредиторами и другими участниками процессов — дадут дополнительный эффект повышению возвратности инвестиций и восстановлению платёжеспособности должника. Такое мнение высказал главный судебный юрист ВЭБ.РФ Владимир Назаренко, выступая на сессии FCongress «Федеральный юридический форум».

Как отметил Назаренко, недавнее постановление Конституционного Суда имеет принципиальное значение для определения вектора урегулирования споров относительно «банкротных налогов».

«КС предписал федеральному законодателю урегулировать вопросы, связанные с очерёдностью удовлетворения требования об уплате налога на прибыль при реализации имущества в делах о банкротстве. Мы предлагаем в диалоге проработать большую вариативность очерёдности требований, что создаст дополнительные возможности для увеличения средств в гражданском обороте, восстановления платёжеспособности должников и, как следствие, роста налоговых сборов», — сказал Назаренко.

Участники форума обсудили тренды и тенденции в экономике, законодательстве и регулировании, оказывающие существенное влияние на развитие юридического рынка России, а также знаковые судебные процессы.