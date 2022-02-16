Россиянин оформил ипотеку на $50 млн

В декабре 2021 года в России физическому лицу — резиденту был предоставлен всего один валютный ипотечный кредит, но зато на сумму 3,715 млрд рублей (около $50 млн), следует из данных ЦБ РФ. Ставка составила 5% годовых, срок — 62 месяца. Это самый крупный ипотечный кредит в валюте в России по крайней мере за последние три года.

Сумма кредита превышает вдвое сумму 39 валютных ипотечных кредитов (1,753 млрд рублей), выданных банками россиянам за период с 1 января 2019 года до 1 декабря 2021 года.

Ежемесячные платежи по выданному кредиту составят около $900 тыс., а переплата — примерно $7 млн.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе анализа банковской отчётности установил, что этот кредит был предоставлен ВТБ.

У ВТБ в декабре задолженность физлиц-резидентов по валютным кредитам на срок свыше трёх лет выросла как раз на $49,5 млн. У остальных банков нет такого роста, — сказал он NEWS.ru.

В пресс-службе банка NEWS.ru сообщили, что «подобные сделки возможны только по запросу в сегменте ВИП-клиентов и проходят индивидуальное рассмотрение. При этом их число единично». Представитель ВТБ отметил, что банк не раскрывает клиентскую информацию и не может комментировать детали.

На московском рынке элитной недвижимости валютная ипотека встречается редко, так как рынок на 90% состоит из квартир, которые продаются в рублях. На загородном рынке практика привлечения валютной ипотеки встречается чаще, рассказал NEWS.ru управляющий партнёр компании Savills в России Дмитрий Халин.

Если говорить о том, что можно купить на сумму 3,715 млрд рублей, то это будут варианты квартир или подмосковных резиденций, которые можно отнести к верхнему премиальному сегменту, они будут входить в топ-100 самых дорогих предложений на рынке, — прокомментировал он.

pexels.com

По данным на январь 2022 года, стоимость самой дорогой квартиры на московском рынке элитного жилья (без учёта особняков) составляет около $85 млн (более 6 млрд рублей), говорится в обзоре, предоставленном NEWS.ru компанией Savills в России.

Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир (из рейтинга Savills) превышает $1 млрд (81,1 млрд рублей), а средняя цена квартиры — $10,8 млн. По сравнению с 2021 годом средний бюджет квартиры в долларовом выражении вырос на 13%.

За последний квартал было продано пять квартир из рейтинга. Они расположены на Якиманке, Остоженке и Арбате. Их общая стоимость составила порядка $40 млн. По итогам четвёртого квартала 2021 года Якиманка заняла первое место по числу ультрапремиальных квартир и апартаментов — 31 лот. На втором месте Остоженка — 20 лотов. И 13 объектов рейтинга расположено на Арбате, отмечается в обзоре.