https://static.news.ru/photo/ec9603a2-ca49-11e9-ba40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.

В организации пояснили, что сейчас данный коэффициент применяется в отношении легковых машин, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Минпромторг регулярно публикует списки таких автомобилей, но они не всегда являются исчерпывающими. В результате ряд дорогостоящих автомобилей не подпадают под повышающий коэффициент при начислении транспортного налога.

В связи с этим СП предлагает учитывать при применении коэффициента не стоимость автомобиля, а его мощность и другие неотъемлемые характеристики.

Основанием для инициативы послужило то, что СП выявила недостаточный уровень поступлений в бюджеты субъектов от уплаты гражданами имущественных налогов, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла поправки в законодательство, согласно которым владельцы автомобилей, находящихся в угоне, освобождаются от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать на период розыска машины до возврата хозяину.