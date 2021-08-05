В Совфеде прокомментировали идею с сертификатами для бедных

Курс руководства России, направленный на повышение уровня доходов граждан, имеет другой подход, поэтому введение сертификатов для бедных преждевременно. Об этом «Москве 24» рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Новый курс связан с выплатами семьям с детьми, это мы видим по многим инициативам президента. Именно такой тренд прослеживается в решении вопроса повышения доходов, — отметил сенатор.

Кроме того, чтобы увеличить доходы людей, применяются специально разработанные механизмы. Это и повышение уровня МРОТ, индексация пособий, детские выплаты, пособия по безработице и другие способы, сообщил политик.

При этом уже ранее были попытки ввести продовольственные сертификаты. Несмотря на то что другие страны успешно применяют их на практике, в России данная идея никак не может прижиться, резюмирует Рязанский.

Ранее экономист Никита Кричевский сообщил, что заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина по поводу поддержки нуждающихся категорий граждан служит лишь для привлечения внимания к собственной персоне.