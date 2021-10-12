В Совфеде назвали способ сделать инфляцию незначительной для граждан

Повышенный прогноз годовой инфляции в России от Минэкономразвития — 7,4% вместо прежних 5,8% — является более правдивым, рассказал NEWS.ru сенатор Иван Абрамов. Член Совфеда отметил, что думать надо не о её сдерживании, а о повышении доходов граждан. Если жители РФ начнут зарабатывать на 20–30% больше, то инфляция в 5–7% покажется незначительной.
Что касается сдерживания инфляции, то её воспринимают по-разному. Кто-то говорит, что инфляция способствует производству. Вспомните времена, когда у нас не было такого количества птицефабрик, и мы [птицу] импортировали. Но курсовая разница позволила нам всё своё построить, и теперь мы продаём [продукт] за рубеж. Надо задуматься не о сдерживании инфляции, а о повышении доходов граждан, и тогда та инфляция 5–7% будет незначительной, если доходы вырастут на 20–30%, — считает собеседник.
Он назвал повышение доходов граждан «государственной задачей» и подчеркнул, что власти должны «правильно направлять бизнес, грамотно расставлять приоритеты, мотивировать предпринимателей, работать с издержками и повышать производительность труда».
Издержки влияют на стоимость, на конкурентоспособность в мировом пространстве. И, конечно, необходимо внедрять новые технологии в повышенном темпе. Пока мы ещё догоняем некоторые страны, но задача — опережать, а мы догнать не можем. <...> А в бизнесе стимулом для повышения зарплат сотрудникам должно стать желание удержать более грамотных работников. Но и последние должны соответствовать определённому уровню. Высококвалифицированные специалисты должны учиться всю жизнь, — резюмировал Абрамов.
Ранее Минэкономразвития России скорректировало прогноз по инфляции в России на 1,6 процентного пункта — до 7,4% с прежних 5,8%, прогноз на следующие три года остался неизменным. Основной причиной корректировки прогноза стало ускорение продовольственной инфляции, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По словам главы Минэкономразвития, Минсельхоз уже разработал план мер по решению проблемы продовольственной инфляции, о них будет объявлено в ближайшие дни.