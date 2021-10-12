В Совфеде назвали способ сделать инфляцию незначительной для граждан

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Журналист CNBC Холли Эллиат, специализирующаяся на макроэкономической аналитике, опубликовала материал о взлётах и падениях российской экономики за время президентства Владимира Путина. Она пришла к выводу, что Россию ожидают серьёзные экономические трудности, связанные в том числе с изменением модели экономики.

По словам Эллиат, Путин старается привлечь в страну инвестиции и умело пользуется природными ресурсами. Однако экономика России страдает от западных санкций, финансового мирового краха 2008 года, обрушения нефтяных цен 2014...