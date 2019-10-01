https://static.news.ru/photo/6bb9f16a-e4c2-11e9-9d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Klyushkin/Global Look Press

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК), являющаяся дочерним предприятием «РЖД», проиндексирует цены на билеты в поезда дальнего следования.

При этом в компании заверили, что подорожание проездных билетов в 2020 году будет несущественным.

Будут проиндексированы на 3,5% к уровню 2019 года, — заявили в ФПК.

Уточняется, что индексации подлежат цены на места категории люкс, СВ и купе поездов, которые не входят в динамическую систему ценообразования.

Вместе с тем проезд в плацкартном и общем вагонах в 2020 году также подорожает на 3,5%, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что российская группа «Трансмашхолдинг» (ТМХ) осенью поставит РЖД первые плацкарты и купе, оснащённые душем, розетками, холодильниками и микроволновками. По словам заместителя гендиректора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александра Лошманова, компания передаст оборудованные всем необходимым вагоны в октябре.