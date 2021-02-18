В Росстате сообщили, что реальные заработные платы в 2020 году выросли

https://static.news.ru/photo/ec4f0692-7212-11eb-b225-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реальные зарплаты россиян в 2020 году выросли на 2,5%. Об этом сообщил Росстат.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Рост зарплат наёмных работников никак не противоречит данным о снижении доходов россиян (на 3,5% в реальном выражении в 2020 году), считают в Росстате. В структуре доходов доля зарплаты в IV квартале составила лишь 38,3% и 42,1% за 2020 год в целом. При этом доля заработной платы в структуре доходов снизилась по сравнению с первым кварталом 2020 года на 8%.

8 февраля на заседании совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту на уровень зарплат учёных. Она сказала, что как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц. Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в регионах.

Проверку по исполнению зарплатных обязательств в субъектах РФ проводят Следственный комитет и прокуратура, писал NEWS.ru.