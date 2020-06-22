В России за неделю выросла стоимость бензина и дизтоплива

https://static.news.ru/photo/1cc8b94c-b46a-11ea-b060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 15 по 19 июня средние розничные цены на бензин марки Аи-92 на российских автозаправках выросли на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,98 рубля за литр. Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 22 копейки — до 46,28 рубля за литр, а стоимость литра дизельного топлива выросла на 7 копеек — до 48,04 рубля.

Согласно данным Thomson Reuters Kortes, более всего за этот период бензин Аи-92 подорожал в Северо-Западном федеральном округе (на 22 копейки). Средние оптовые цены на эту марку бензина увеличились за неделю на 603 рубля — до 50 924 рубля за тонну, притом что средние биржевые цены снизились на 240 рублей — до 50 155 рублей за тонну.

На бензин Аи-95 заметнее всего повысились цены в Южном федеральном округе (на 44 копейки). Средние оптовые цены на эту марку бензина выросли на 2216 рублей — до 56 661 рубля за тонну, а средние биржевые увеличились на 1891 рубль, до 56 867 рублей за тонну.

Стоимость тонны авиакеросина за отчётный период снизилась на 554 рубля, до 45 386 рублей.

Как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95. Ведомство подозревает, что причиной этого явления может быть сговор на рынке.

Экономический обозреватель Юрий Пронько считает, что рекордный рост цен на бензин является прямым следствием непродуманной политики правительства, которое своими решениями спровоцировало прецедент, когда при любой ситуации на рынке нефти в России цены на топливо идут только вверх. По его словам, утверждение, что причин для снижения цены в настоящее время нет, поскольку на рынке наблюдается дефицит 95-го бензина, является ложью. С 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже 5% производимого бензина (раньше было 10%) и 3% дизельного топлива (было 6%). Другая причина роста цен на бензин в России — налоги. Структура цены складывается из стоимости сырья (7%), переработки и обслуживания АЗС (15%), заложенной прибыли (6,5%), а более 71% — это налоги, акцизы и иные поборы.