https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Долги малого и среднего бизнеса (МСП) по кредитам выросли в России впервые с 2014 года на фоне увеличения объёма выданных заёмных средств. Специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Екатерина Семенкова сообщила, что за этот период значительно увеличилось и число предпринимателей, готовых продать свой бизнес.

Если в 2014 году 71% предпринимателей готовы были продать свой бизнес, то сегодня по опросам эта цифра составляет 84%, — заявила News.ru Семенкова.

По её словам, для российских предпринимателей ситуация в настоящее время складывается не лучшим образом, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Предприниматели активно берут кредиты, но потом сталкиваются с проблемами выплат, бизнес не развивается и зачастую требует ещё больших вложений, которые они уже не могут потянуть. Всё это — следствие низкого роста экономики, снижения реальных доходов населения, потребительского спроса, роста уровня бедности и безработицы.

Увеличение кредитования предпринимателей вызвано снижением процентных ставок по кредитам для МСП в 2018-2019 годах, что позволило им воспользоваться данным финансовым инструментом, — считает аналитик.

Однако рост займов она связывает не с привлечением денег на развитие МСП, а с возможностью перекредитования.

Сегодня задолженность по кредитам по основному долгу МСП составляет более 4 трлн. рублей. В случае, если процентные ставки опять пойдут вверх, это приведет к плачевным последствиям для всей экономики страны, — сообщила Семенкова.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин считает целесообразным создать общий план поддержки бизнеса в пострадавших от летнего паводка районах Иркутской области. Во время общения жителей Тулуна с Путиным к политику обратилось несколько человек, потерявших своё дело из-за подтопления. По словам граждан, они до сих пор не получили обещанной помощи. Российский лидер в ответ заявил, что вопрос нужно решать не индивидуально, а создав общий план поддержки бизнеса.