В России утвердили меры поддержки системообразующих предприятий

https://static.news.ru/photo/d7b5e43e-92ad-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ утвердило меры поддержки для системообразующих организаций, пострадавших от ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка по уплате налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов и облигационных займов.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России выделило более 81,1 млрд рублей в качестве помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за приостановления деятельности на фоне пандемии коронавируса.