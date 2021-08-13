В России стали меньше тратить на продукты питания

В первом полугодии россияне снизили долю расходов на продукты питания почти до докризисного уровня — с 32,7% до 28,6%. В то же время их траты на непродовольственные товары, наоборот, выросли, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исследования банка «Хоум кредит».

Отмечается, что подобная тенденция косвенно отражает рост доходов населения, а также определённую долю усталости от коронавирусных ограничений. На структуру трат россиян оказал влияние массовый переход на удалённую работу или гибридный режим, подчёркивают эксперты.

Среди основных видов расходов аналитики выделили следующие: на товары для дома (в первом полугодии их доля увеличилась до 12,1%), на покупку новых автомобилей и поддержание имеющихся (до 9,4%), на здоровье и красоту (до 9,2%). При этом траты на путешествия по-прежнему остаются на низком уровне (4,1%).

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли онлайн-продажи еды. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли в 2,5 раза и превысили 150 млрд рублей.