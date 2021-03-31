В России снизился реальный размер пенсий

https://static.news.ru/photo/0659bec8-9249-11eb-af2c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост инфляции в начале этого года привёл к снижению размеров пенсий россиян в реальном выражении. В феврале выплаты пенсионерам снизились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения пенсий в РФ в реальном выражении, — приводит «Интерфакс» данные Росстата.

В ведомстве добавили, что весь прошлый год пенсии россиян росли в реальном выражении. Однако динамика их роста была отрицательной — с 3,2% в январе до 0,8% в декабре. Таким образом, по сравнению с 2019 годом средний размер пенсии вырос на 2,3%.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии увеличат на 3,4% с 1 апреля 2021 года. Соответствующее решение принял кабмин РФ. Постановление затронет 3,9 млн человек. Данные пособия назначают россиянам без достаточного трудового стажа для начисления страховой части. Также выплаты полагаются людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Как писал NEWS.ru, в Партии пенсионеров заявили, что Пенсионный фонд России (ПФР) следует ликвидировать, потому что он бесполезен для всех, кроме собственных сотрудников. Там отметили, что парламентарии, «будучи верными и последовательными приверженцами либеральных монетаристских экономических учений», обязали работодателей выплачивать 22% от заплаты сотрудника в Пенсионный фонд.