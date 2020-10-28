В России продолжается рост цен на яйца, растительное масло и сахар

https://static.news.ru/photo/4a935a6a-193e-11eb-bcb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подсолнечное масло, сахар и куриные яйца в России в период с 20 по 26 октября продолжили дорожать.

Согласно данным Росстата, в указанный период сахар-песок в среднем по стране прибавил 3,8% к стоимости. Однако, в Мурманской области и Республике Северная Осетия-Алания на 10% и 9,5% соответственно, сообщает РИА Новости.

Яйца в масштабах страны стали дороже на 1,9%. В 15 регионах отмечается удорожание на 3% и более. Рекордные значения отмечены Орловской области — на 5,8%. Подешевели яйца в Забайкальском крае и Магаданской области яйца подешевели на 0,8% и 0,6% соответственно.

Подсолнечное масло подорожало на 2,2%. Повышение на 3% и более фиксируется в 18 субъектах Федерации, в том числе в Республике Дагестан — на 9,3%, Карачаево-Черкесской Республике — на 8,6%, Псковской области — на 8,4%. В Чувашии цены на масло снизились на 1,8%, Тверской области — на 0,3%, Бурятии и Омской области — на 0,2%.

Ранее NEWS.ru приводил данные Росстата по безработице. В сентябре в России число зарегистрированных на бирже труда граждан составляло 3,7 миллиона, а общее количество безработных — 4,8 миллиона. В сентябре 2019 года в России было 666 тысяч официально зарегистрированных безработных, за год этот показатель вырос более чем в пять раз.

В процентном выражении показатель безработицы в сентябре снизился до 6,3% с 6,4% в августе, это снижение стало первым с начала пандемии коронавируса.