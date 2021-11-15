В России предложили заработать миллиарды рублей на «красивых» номерах

Не секрет, что состоятельные россияне любят подчеркивать свой статус, в том числе престижными автомобильными номерами. Зачастую приобретение таких номеров происходит на теневом рынке и не облагается налогами. Предприниматель Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России» , предлагает официально разрешить оформление и продажу «красивых» номеров. По его словам, это позволит дополнительно привлечь в российский бюджет миллиарды рублей.

За основу бизнесмен предлагает взять опыт Объединенных Арабских Эмиратов. Правительство этой страны зарабатывает десятки миллионов долларов на продаже престижных номеров. К примеру, 8 октября 2016 года номерной знак «5» эмирата Дубай был продан за восемь миллионов евро, а всего в тот день на аукционе было продано еще 80 престижных номеров, отмечает Давыдов. Позднее номер AA9 был продан в Дубае за 10,35 миллионов долларов. Подобные аукционы проводятся в ОАЭ регулярно и пользуются большим спросом не только у местных богачей, но и среди иностранцев. Практика продажи элитных номеров существует также в Индии и Казахстане.

В России номера «особых» серий сейчас реализуются только на неофициальном рынке — ими, как правило, торгуют перекупщики, приобретающие старые автомобили с нужными номерами. В ноябре прошлого года Минэкономразвития пришло к соглашению с МВД об официальной продаже «красивых номеров», изменения вступят в силу 1 января 2022 года. По задумке авторов инициативы, россияне смогут покупать номера на аукционе через портал госуслуг в рамках действующих стандартов регистрации номерных знаков. К примеру, стартовая цена за номер типа A777AA ожидается в размере 600 000 рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако, по мнению Давыдова, властям следует пойти дальше и пересмотреть стандарты по минимальному числу букв и цифр на госномере. Причём стартовая стоимость таких номеров должна зависеть от количества символов: чем их меньше, тем цена должна быть выше. Так, в случае принятия соответствующего закона, в России могут появиться такие номера как 7, 7А, 7АА, 007, 07А, А и другие. Именно такие номера могут принести огромный доход в бюджет считает Давыдов.

Такое изменение не повлечёт никаких дополнительных расходов, поскольку продажа может осуществляться в рамках планируемого аукциона стандартных «особых» номеров. Для этого необходимо лишь законодательно разрешить исполнительным органам власти выпускать «очень престижные номера» и сделать соответствующее дополнение в ГОСТ. Зато, как результат, такой шаг позволит привлечь многомиллиардные ресурсы в государственный бюджет, — отмечает он.

Введение новых номеров не повиляет на идентификацию и контроль за перемещением автомобилей, поскольку выпуском престижных номеров всегда выступает государство с соблюдением установленного порядка. Такие номера также не будут противоречить международным стандартам и регламентам, по ним всегда можно будет определить страну и регион регистрации автомобиля.

Желание состоятельных россиян подчеркнуть свой статус — отличная возможность для государства пополнить бюджет, считает Дмитрий Давыдов. Вырученные деньги могут быть направлены на развитие инфраструктуры, социальные нужды или иные сферы, что в целом положительно отразится на улучшении уровня жизни россиян. Однако без законодательной поддержки со стороны государства реализация этой инициативы невозможна.