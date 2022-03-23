В России предложили ввести госцены на стройматериалы

Всероссийский центр национальной строительной политики направил в кабмин предложение установить единые эталонные цены на стройматериалы. На устанавливаемые госцены будет ориентироваться рынок, пишут «Известия».

Для этого предлагается создать Единый федеральный реестр поставщика, который будет подчиняться Минстрою. Это касается цен на стройматериалы для госстроек, например, школ, детсадов, больниц, спортивных объектов и других.

Единый федеральный центр поставщика будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек. Остальным участникам рынка придётся ориентироваться на установленные цены, — пояснил изданию председатель ВЦНСП Александр Моор.

На сегодня госзаказчикам приходится покупать стройматериалы по рыночной цене. За последний год стройматериалы подорожали в среднем на 25–30%, цена некоторых увеличилась до 100%. Это металлопрокат, в том числе арматура, а также нерудные материалы — песок, щебень. В первой половине марта арматура и импортируемые отделочные материалы повысились в цене ещё до 30%.

По словам Александра Моора, на сегодня накрутка на стройматериалы достигает 200–300%.

Единый федеральный центр поставщика будет высчитывать себестоимость производства стройматериалов, плюсовать к ней расходы на логистику в определённый регион и прибавлять к этой сумме 20–25% чистой прибыли, — пояснил смысл инициативы глава ВЦНСП.

Эталонные цены надо будет регулярно индексировать. Для создания центра можно использовать материально-техническую базу остановивших свою деятельность в России иностранных компаний — IKEA, OBI.

Ранее сообщалось, что за 2021 год было расторгнуто более 38 тысяч госконтрактов в сфере строительства на общую сумму более 1 трлн рублей. Основной причиной этого стал рост стоимости стройматериалов, из-за которого сметы контрактов перестали соответствовать реалиям рынка.