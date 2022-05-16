В России предложили упростить лицензирование розничных продаж алкоголя Бизнес-омбудсмен Титов предложил упростить лицензирование розничных продаж алкоголя в РФ

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Процедура получения лицензий на розничную продажу алкоголя должна быть максимально упрощена. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, это позволит сократить нелегальный оборот таких напитков. Данное предложение включено в формируемый ежегодный доклад бизнес-омбудсмена главе государства. Слова Титова приводит ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

В условиях нашей страны с ее обширными территориями гораздо успешнее сработала бы ставка на увеличение количества легальных торговых точек. Это и рост собираемости акцизов, и участие в решении проблем здравоохранения, — заявил Титов.

Он особо подчеркнул, что из 560 тысяч магазинов в России около 400 тысяч работают в форме ИП. Большинство таких находится в отдалённых районах сельской местности.

То есть около миллиона человек, если считать вместе с сотрудниками, сегодня от легальной торговли алкоголем отсечены по определению, — считает Титов.

В этой связи связи он призвал упростить порядок лицензирования розничных продаж алкоголя, для чего следует как можно скорее принять подготовленные Минфином поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции» и Налоговый кодекс РФ.

Поправки, в частности, предусматривают снижение размера госпошлины за розничную лицензию до 20 тысяч рублей и одновременное введение оплаты за каждую отдельную торговую точку. При этом случае нарушения лицензия будет аннулирована в отношении конкретной точки, не всей организации в целом.

Кроме того, в сельской местности предлагается исключить требования к площади магазинов, а право на получение лицензии предлагают распространить и на индивидуальных предпринимателей. Сама процедура выдачи документа станет цифровой.

Ранее сообщалось, что московские власти разрешили торговать алкогольными напитками в сезонных или летних кафе. Данное постановление подписал столичный мэр Москвы Сергей Собянин 19 апреля 2022 года. В документе указано, что в рамках эксперимента также разрешена продажа спиртных напитков крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах. До 31 декабря столичная администрация планирует снять запрет на продажу крепких напитков на территории спортивных сооружений.