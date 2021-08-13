В России предложили регулировать цены на отели

Законопроект, который ограничит рост цен на проживание в отелях во время крупных международных событий, разрабатывает Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что
Тогда законодательством было введено регулирование цен на отели. Оно действовало за 10 дней до проведения первого матча и 10 дней после проведения последнего матча. Это помогло снизить цены на гостиницы во время ПМЭФ. В случае завышения цен отельерам грозил штраф — 50 тысяч рублей для должностных лиц, в двукратном размере излишне полученной выручки — для юридических лиц.
ФАС предлагает действовать приблизительно по той же схеме. В пояснительной записке к проекту говорится, что «предельная цена на гостиничные услуги в сутки рассчитывается для каждого номера средства размещения исходя из базовой среднегодовой цены на гостиничные услуги в сутки».
Ранее сообщалось, что власти Египта с 1 ноября намерены ввести минимальные цены на размещение в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Это поможет привлечь в страну как можно больше туристов, считают в стране. Ночь проживания в пятизвёздочном отеле будет стоить $40, в четырёхзвёздочном — $28.