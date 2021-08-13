В России предложили регулировать цены на отели

Законопроект, который ограничит рост цен на проживание в отелях во время крупных международных событий, разрабатывает Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что это связано с большим количеством жалоб и обращений.. ФАС предлагает привязать стоимость номеров к базовой среднегодовой цене. Приводится пример Петербургского международного экономического форума, когда цены на гостиницы были завышены более чем на 100%. К тому же, в эти сроки проводились матчи чемпионата Европы по футболу.

Тогда законодательством было введено регулирование цен на отели. Оно действовало за 10 дней до проведения первого матча и 10 дней после проведения последнего матча. Это помогло снизить цены на гостиницы во время ПМЭФ. В случае завышения цен отельерам грозил штраф — 50 тысяч рублей для должностных лиц, в двукратном размере излишне полученной выручки — для юридических лиц.

ФАС предлагает действовать приблизительно по той же схеме. В пояснительной записке к проекту говорится, что «предельная цена на гостиничные услуги в сутки рассчитывается для каждого номера средства размещения исходя из базовой среднегодовой цены на гостиничные услуги в сутки».

Ранее сообщалось, что власти Египта с 1 ноября намерены ввести минимальные цены на размещение в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Это поможет привлечь в страну как можно больше туристов, считают в стране. Ночь проживания в пятизвёздочном отеле будет стоить $40, в четырёхзвёздочном — $28.