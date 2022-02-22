В России озвучили последствия отказа ФРГ от СП-2 для Европы

В случае отказа Германии от «Северного потока — 2» вся Европа превратится практически в колониальный рынок для американского сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение высказала директор Института международных политических и экономических исследований — РУССТРАТ Елена Панина. По её словам, с отказа от газопровода начнётся «закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабёж Европы» со стороны США, передаёт РИА Новости.

Политолог отметила: по расчетам экономистов, увеличение экспорта газа всего лишь на 20% привело бы к двукратному снижению цен на голубое топливо в Германии.

На фоне зашкаливающих цен на газ это выглядит настоящим ударом по карману немцев. <...> Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ. По сути дела начинается закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабёж Европы и прежде всего Германии со стороны США, — сказала она.

Подобное развитие событий даст переживающей трудности экономике США «второе дыхание», при этом превратит европейцев в крепостных, «вынужденных обслуживать американского гегемона».

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил федеральному Министерству экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. По его словам, это позволит отменить сертификацию оператора «Северного потока — 2», которая не может продолжаться с учётом нынешних действий России.