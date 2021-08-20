В России озаботились экопереработкой товарных упаковок

В РФ в ближайшее десятилетие запланировали увеличить перерабатываемую долю товарных упаковок до 85%. Этого показателя надеются достичь к 2030 году, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По её словам, в настоящее время в стране наблюдается «чудовищная» ситуация с уровнем накопления отходов. В течение года в России выбрасывают до 8 млрд тонн товарных упаковок и другого вида мусора.

Отмечается, что власти поставили перед собой цель по выделению из этих отходов полезных вторичных материальных ресурсов. В качестве примера такой переработки Абрамченко привела ситуацию с автомобильными шинами. Так, их крошку можно в дальнейшем добавлять при строительстве автомобильных дорог.

По словам вице-премьера, сейчас в стране разрабатывают дорожные карты для создания экономики замкнутого цикла. Уже в течение ближайшего года в законодательство запланировано включение требования о 100% утилизации упаковки товаров.

В свою очередь, по словам главы Минприроды Александра Козлова, ведомство уже направило в Минпромторг предложение по запрету использования 28 одноразовых упаковок для улучшения экологической ситуации в стране. Речь, в частности, шла о ватных палочках и трубочках. В министерстве поставили задачу отказаться за несколько лет от данной группы товаров.

Ранее сообщалось, что в России за полтора года закроют почти 200 свалок. К 2023 году в стране планируется устранить 191 несанкционированный мусорный полигон. Власти также захотели снизить стоимость рекультивации отходов на 3–5 млн рублей за гектар.