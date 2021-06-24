В России начнут действовать экспортные пошлины на металл

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России начнут действовать экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы в размере 15%. Об этом сообщает «Коммерсант».
Данная мера носит временный характер,
Согласно прогнозам, поступления от пошлин за указанный срок от чёрных металлов составят 110–115 млрд рублей, а от цветных металлов — 50 млрд рублей.
Решетников также добавил, что предпосылок к коррекции цен на металлы пока нет, и напомнил, что дискуссия вокруг мер реагирования на рост цен на металлы идёт с конца прошлого года.
Ранее Минстрой и Минпромторг в поисках регулирования роста цен на металл предложили повысить налоги в металлургии для компенсации изменения стоимости. Ведомства также предлагали установить индикативные цены на основные позиции металлопродукции, которой пользуются в строительстве.