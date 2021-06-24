В России начнут действовать экспортные пошлины на металл

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России начнут действовать экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы в размере 15%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Данная мера носит временный характер, вводится на период с 1 августа по 31 декабря и будет действовать только для поставок за пределы ЕАЭС. Средства от сборов направят на снижение затрат на капитальное строительство.

Согласно прогнозам, поступления от пошлин за указанный срок от чёрных металлов составят 110–115 млрд рублей, а от цветных металлов — 50 млрд рублей.

Решетников также добавил, что предпосылок к коррекции цен на металлы пока нет, и напомнил, что дискуссия вокруг мер реагирования на рост цен на металлы идёт с конца прошлого года.

Ранее Минстрой и Минпромторг в поисках регулирования роста цен на металл предложили повысить налоги в металлургии для компенсации изменения стоимости. Ведомства также предлагали установить индикативные цены на основные позиции металлопродукции, которой пользуются в строительстве.