В России могут запретить плавающие ставки по некоторым кредитам

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв разработал законопроект о запрете плавающих ставок по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняется, он
Отмечается, что законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму.
Ранее россиян предостерегли от ипотеки с плавающими ставками. Так, глава Росбанка Илья Поляков заявил, что такой вид займа является не очень хорошей идеей, поскольку ключевая ставка в России пока ещё более волатильна, чем в странах Европы.