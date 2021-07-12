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В России могут запретить плавающие ставки по некоторым кредитам

12:43, 12 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв разработал законопроект о запрете плавающих ставок по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, он направлен на защиту интересов заёмщиков. Речь идёт о случаях, когда сумма предоставленного потребительского кредита или сумма обязательства по его предоставлению не превосходит установленный минимальный размер кредита.

Отмечается, что законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму.

Ранее россиян предостерегли от ипотеки с плавающими ставками. Так, глава Росбанка Илья Поляков заявил, что такой вид займа является не очень хорошей идеей, поскольку ключевая ставка в России пока ещё более волатильна, чем в странах Европы.

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