В Росии вновь подорожали сахар и подсолнечное масло

https://static.news.ru/photo/9912ac1c-13d1-11eb-9e59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подсолнечное масло, сахар и куриные яйца в России в период с 13 по 19 октября продолжили дорожать.

Согласно данным Росстата, в указанный период сахар-песок в среднем по стране прибавил 4% к стоимости. В Ивановской области сахар стал дороже на 11,2%, в Ульяновской — на 8,3%. В Магаданской области цены на этот продукт снизились на 0,3%.

Яйца в масштабах страны стали дороже на 1,9%. В 18 регионах отмечается удорожание на 3% и более. Рекордные значения отмечены в Нижегородской области (8,7%) и в Республике Тыва (5,4%). Подешевели куриные яйца в Забайкальском крае (на 0,5%), а также в Якутии и Тюменской области (0,3%).

Подсолнечное масло подорожало на 1,7%. Повышение на 2,5% и более фиксируется в 18 субъектах Федерации, в том числе в Смоленской области — на 5,5%. В Ярославской области и Северной Осетии масло подешевело на 1%.

За неделю с 6 по 12 октября сахар в России подорожал на 4,7%, подсолнечное масло — на 1,9%, яйца — на 1,4%. С начала 2020 года сахар вырос в цене на 49,6%, масло — на 12,3%. Яйца за этот период подешевели на 1,4%.

Согласно представленной Росстатом информации, инфляция в России за период с 13 по 19 октября составила 0,1%. Таким образом, этот показатель остаётся на одном и том же уровне уже третью неделю подряд. В годовом выражении инфляция на 19 октября (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) была на уровне 3,85%. Потребительские цены с начала октября выросли на 0,3%, а с начала 2020 года — на 3,2%.

Ранее NEWS.ru приводил данные Росстата по безработице. В сентябре в России число зарегистрированных на бирже труда граждан составляло 3,7 миллиона, а общее количество безработных — 4,8 миллиона. В сентябре 2019 года в России было 666 тысяч официально зарегистрированных безработных, за год этот показатель вырос более чем в пять раз.

В процентном выражении показатель безработицы в сентябре снизился до 6,3% с 6,4% в августе, это снижение стало первым с начала пандемии коронавируса.