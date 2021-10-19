В Росгеологии рассказали о запасах нефти в России

Гендиректор Росгеологии Сергей Горьков посетовал на недостаточные инвестиции в геологоразведку у российских нефтедобывающих компаний. По его словам, многое зависит от развитости технологий и от разведанности запасов, чему уделяют недостаточно внимания. Об этом он заявил в интервью РБК .

По словам гендиректора, в последнее время компании не обнаруживают крупных месторождений нефти и не добывают сырьё на шельфе на глубине более 500 метров. Между тем Мировой океан изучен всего на 10% и потенциал его остаётся неизвестен. Чтобы не допустить конца эры нефти, добывающим компаниям нужно развивать технологии и усилить значимость геологии, поскольку поисковый задел в стране заканчивается, а отрасль явно недоинвестирована.

Сейчас сохраняется какой-то запас, и мы движемся по инерции. А что будет через 30 лет? — задал Горьков риторический вопрос.



Ранее Росгеология сообщила, что при сохраняемых темпах добычи природных ресурсов запасов нефти в России хватит на 70 лет, а газа — на 30 лет. Это связано с тем, что отрасль обеспечивает 70% экспортных доходов. За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет. При этом истощаются многие ещё советские месторождения. Новые же геологически более сложные запасы требуют большего объёма исследований и продвинутых технологий.