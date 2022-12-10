В РАН назвали главные риски и вызовы для экономики в 2023 году Замглавы ИМЭМО РАН Миловидов: главной проблемой для экономики в 2023 году станет рецессия

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В настоящее время лидерами перечня ключевых экономических рисков на 2023 год стали рецессия, ускорение инфляции и замедление экономики Китая. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал заместитель директора ИМЭМО РАН Владимир Миловидов. Он обозначил и другие вызовы, с которыми Россия может столкнуться уже в ближайшие месяцы.

Среди основных он назвал проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов, необходимость обеспечения технологического суверенитета страны. Миловидов также подчеркнул, что государству необходимо сохранить способность адаптироваться к внешним шокам.

При этом экономист отметил, что в настоящее время стало практически невозможно составить точный экономический прогноз. По словам Миловидова, основные глобальные риски сейчас создает Запад, который, «пытается навредить России».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России предрекали резкий спад экономики на 20%, но эти прогнозы оказались ошибочными. По словам главы государства, спад составил только 2,9%.

30 ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство контролирует уровень инфляции в стране. По его словам, госзаимствования на рынке не оказывают влияния на рост и динамику изменения цен.

В свою очередь экономист Александр Арский заявил, что России удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%. Эксперт добавил, что инфляция в стране продолжит свое снижение, а показатель в 2022 году достигнет отметки в 12-13%. По его словам, стране удалось избежать тяжелейшего удара для экономики с 1998 года.