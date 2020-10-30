В плену у карантина: напуганные россияне стали снова закупать товары впрок

А вдруг вторая волна — это надолго? На год — два, допустим. Да и близящийся зимний период не такой уж и короткий. С такими мыслями не на шутку запаниковавшие российские граждане в ожидании закрытия магазинов решили не приглушать весеннего чувства надвигающегося дефицита. Собственно, почему бы и нет — тут и на курьерах вроде бы можно будет сэкономить. В общем около трети россиян явно настроились на введение новых жёстких ограничительных мер из-за активно распространяющегося коронавируса нового типа. Например, порядка 20% граждан бросились закупаться заблаговременно товарами первой необходимости. При этом 12% опрошенных честно признались, что «хватают» не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. Такие выводы следуют из последнего исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe (документ есть в распоряжении NEWS.ru). Но торопиться не надо — товаров хватит на всех, успокаивают эксперты.

По данным опроса, после того как в регионах Отечества осенью снова начали запускать ограничения, 51% опрошенных стали чаще совершать покупки в своём районе. При этом около 40% поведали, что вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое. Каждый десятый опрошенный намерен чаще покупать товары через Интернет.

Исследование велось методом количественного онлайн-опроса среди 1611 пользователей Рунета взрослее 18 лет, живущих в Москве, Санкт-Петербурге и в городах-миллионниках.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Для 67% участников опроса важно, чтобы нужный товар или продавец находились недалеко — в пределах их района. Чем ближе продавец и покупатель расположены друг к другу, тем выше доверие между ними. Чаще всего в радиусе 1 км ищут бытовую технику, детские товары, товары для дома и дачи, а также из раздела «красота и здоровье». Если нужный «припас» окажется не близко, то каждый шестой опрошенный готов отказаться от покупки. Интересно, что для женщин местоположение имеет большее значение, чем для мужчин.

Но всё не так просто

Между тем, по словам директора по внешним связям «Акорт» Ильи Власенко, каких-либо колебаний спроса на отдельные группы товаров, превышающих обычные сезонные показатели, сейчас особо не фиксируется.

Основной тенденцией осени 2020 года стало снижение посещаемости магазинов и торговых центров. Покупатели стараются заранее спланировать свои покупк, и ограничить время своего пребывания в общественных местах. В результате трафик торговых объектов снизился по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, при этом средний чек увеличился — покупатели стараются закупить больше товаров за одну покупку. Илья Власенко пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли

По данным Ромир, по сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал заметный рост на 10,2% или 55 рублей.

Считаю, что опасения не обоснованны. По результатам опросов, проведённых Объединением потребителей России в крупных городах страны, больше половины респондентов заявили, что товары, закупленные весной, по большей части остались у них до сих пор. Делать дополнительные закупки они не планируют, потому что не верят в возможность закрытия продуктовых магазинов. Наталия Старостина председатель Объединения потребителей России председатель Объединения потребителей России

По мнению Старостиной, потребительский ажиотаж может быть более агрессивным только из-за опасения повышения цен. Курсы валют растут, и это неминуемо может привести к такому повышению, уточняет эксперт.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Эта ситуация носит явно психологическую подоплёку, люди склонны заранее надумывать худшие сценарии, тем самым, кстати, повышая цены на продукцию, так как равновесная цена на рынке формируется при взаимодействии спроса и предложения, и если спрос начинает расти при неизменном предложении, то и цена на рынке повышается. Это закон рынка, говорит доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.

Не думаю, что ажиотаж будет более агрессивным. Потребители уже прошли похожую ситуацию весной, ничего плохого тогда не произошло, в магазинах товары были, дефицита не было, всё, что хотели, купили. Я думаю, что степень ажиотажа будет намного меньше, чем весной, тем более произошло падение доходов населения из-за коронавируса и сейчас нет той «подушки безопасности», которая была накоплена к весне 2020 года и была потрачена в основном тогда же. Светлана Казанцева доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

В настоящее время, отмечает специалист, ретейлеры и поставщики готовы к повышению спроса, так как речь о второй волне шла уже с весны, это сейчас не является неожиданностью.

Однако я не думаю, что будет дефицит, а вот цены, да, могут расти, если будет повышение спроса из-за опасений населения по поводу возможного закрытия магазинов. Но оно будет незначительным, так как сейчас потребители более легко переходят в онлайн-формат и закрытие физических магазинов их не пугает так, как пугало весной 2020 года, — сказала Казанцева.

Опыт первой волны показал, что продовольственные магазины разных форматов в принципе не закрывались и маловероятно, что будут закрыты сейчас, говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, директор направления «Цифровая трансформация бизнеса» Юлия Сяглова.

Действительно многие вновь начали закупать товары партиями больше, чем обычно. И если эта идея закупки впрок в апреле — мае касалась больше мегаполисов, то сейчас вектор географических опасений сместился в сторону регионального ретейла. Покупатели боятся, что магазины закроются и товары (в том числе и не первой необходимости) станет невозможно купить. Главный аргумент покупательской неуверенности заключается в том, что товары могут закончиться на складах. Мы всё это видели 25–27 марта в Москве. Люди стояли в очередях и скупали всё, но ситуация стабилизировалась, ажиотаж закончился. Так что страхи были необоснованными: на опустошённых полках снова появились продукты. При этом региональный ретейл характеризуется тем, что высока доля продуктов питания и товаров не глобальных, а местных производителей. Они по-прежнему производят продукцию, так что опасаться нечего. Товаров хватит на всех. Юлия Сяглова доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС и директор направления «Цифровая трансформация бизнеса» доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС и директор направления «Цифровая трансформация бизнеса»

Повышенный платёжеспособный спрос весной этого года был связан не только с пандемией, но и со скачком валютного курса в феврале — марте, добавляет ведущий эксперт Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Марина Красильникова. Сейчас же, по её суждению, проблемой является, скорее, низкий уровень платёжеспособного спроса населения и неопределённость его восстановления. Однако, ориентируясь на сократившиеся возможности населения по покупкам товаров и услуг, поставщики сокращают предложение и это может создавать локальные дисбалансы (как, например, это происходит на рынке массовых моделей легковых авто), полагает специалист.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Для семей, которые ориентируются на соблюдение карантинных мер и сокращение присутствия в публичных местах (магазинах в том числе), вполне естественно изменять модели поведения, в том числе увеличивать объёмы покупок и сокращать их частоту. Вряд ли стоит называть это ажиотажным спросом. Ускоренные потребительские расходы способствуют восстановлению розничного товарооборота. Этой весной торговля в целом вполне справилась с удовлетворением такого повышенного спроса. И сейчас будет только рада нарастить объёмы продаж. Марина Красильникова ведущий эксперт Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ ведущий эксперт Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ

Эксперт ВШЭ не поскупилась и на полезные советы: в условиях неопределённости лучше не делать того, что можно отложить (к инвесторам в льготную ипотеку это не относится, но у них свои проблемы).

Для вящей ясности пример. Дефицит средств защиты от инфекции весной этого года был всемирный, безусловный и очень болезненный. Но наиболее надёжный прогноз (из всех возможных, включая прогноз погоды) в этот период формулировался так: «скоро мы столкнёмся с избытком медицинских масок и перчаток». Он уже оправдался, по крайней мере в Москве.