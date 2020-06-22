В «Нафтогазе» считают, что иск депутатов Рады может сорвать транзит газа

https://static.news.ru/photo/3f57cee4-b48d-11ea-8510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Газпром» может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит газа, если Конституционный суд Украины признает неконституционным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза». Такое предположение высказал глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

После возможного признания выделения ГТС незаконным, скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберёт у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор, — заявил в интервью LIGA.net Коболев.

На днях 47 депутатов Верховной рады обратились в Конституционный суд с просьбой признать несоответствующим конституции анбандлинг НАК «Нафтогаз Украины», в результате которого ГТС была выделена в отдельную компанию «Оператор ГТС Украины».

Как писал NEWS.ru, анбандлинг «Нафтогаза» и процесс выделения в отдельную структуру газотранспортной системы Украины были завершены 1 января 2020 года. Андрей Коболев уточнил, что «Нафтогаз» перестал быть акционером оператора ГТС и стал его клиентом. Таким образом, отметил он, страна выполнила норму Третьего энергопакета Евросоюза и доказала, что является надёжным партнёром. Это позволило подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа по европейским правилам.

30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд.