В Москве увеличилось количество реальных вакансий

https://static.news.ru/photo/ec2b2298-f375-11ea-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок труда в столице начал постепенно восстанавливаться после пандемии коронавируса, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

По её словам, московские сайты для соискателей в настоящее время предлагают 180 тысяч вакансий.

Это реальные вакансии, которые действительно есть возможность занять у соискателя, — отметила она.

Ракова уточнила, что во время пандемии таких предложений было всего 40 тысяч.

Она также подчеркнула, что несмотря на то что ситуация с коронавирусом «сильно ударила» по столичному рынку труда, сейчас ситуация стабилизируется. Так, в апреле ежедневно на биржу труда вставали около 10 тысяч человек, на данный момент — примерно 1–1,5 тысячи, передаёт «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года занятость в стране должна составлять 4,7% экономически активного населения. Таким образом российский лидер напомнил о своём поручении восстановить занятость в стране до показателей 2019 года.