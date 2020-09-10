В Москве увеличилось количество реальных вакансий

Рынок труда в столице начал постепенно восстанавливаться после пандемии коронавируса, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.
По её словам, московские сайты для соискателей в настоящее время предлагают 180 тысяч вакансий.
Это реальные вакансии, которые действительно есть возможность занять у соискателя, — отметила она.
Ракова уточнила, что во время пандемии таких предложений было всего 40 тысяч.
Она также подчеркнула, что несмотря на то что ситуация с коронавирусом «сильно ударила» по столичному рынку труда, сейчас ситуация стабилизируется. Так, в апреле ежедневно на биржу труда вставали около 10 тысяч человек, на данный момент — примерно 1–1,5 тысячи,
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года занятость в стране должна составлять 4,7% экономически активного населения. Таким образом российский лидер напомнил о своём поручении восстановить занятость в стране до показателей 2019 года.
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