Путин: к концу 2021 года занятость должна достигнуть уровня 2019 года

https://static.news.ru/photo/fcb697fa-f357-11ea-9eba-fa163e074e61_660.jpg Центр занятости «Моя работа» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года занятость в России должна составлять 4,7% экономически активного населения.

Таким образом российский лидер напомнил о своём поручении восстановить занятость в стране до показателей 2019 года. По словам Путина, это приоритетная задача, поставленная им перед правительством.

К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения, — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

В июле 2020 года российский лидер поручил правительству и региональным властям совместно с Центробанком принять необходимые меры для полного восстановления рынка труда к концу 2021 года. По его словам, число безработных должно как минимум вернуться на докризисный уровень, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплате в сентябре неработающим родителям, имеющим ребёнка младше 18 лет, по три тысячи рублей в дополнение к пособию по безработице.