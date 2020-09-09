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Экономика

Путин: к концу 2021 года занятость должна достигнуть уровня 2019 года

14:16, 10 сентября 2020
Центр занятости «Моя работа» Центр занятости «Моя работа» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года занятость в России должна составлять 4,7% экономически активного населения.

Таким образом российский лидер напомнил о своём поручении восстановить занятость в стране до показателей 2019 года. По словам Путина, это приоритетная задача, поставленная им перед правительством.

К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения, — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

В июле 2020 года российский лидер поручил правительству и региональным властям совместно с Центробанком принять необходимые меры для полного восстановления рынка труда к концу 2021 года. По его словам, число безработных должно как минимум вернуться на докризисный уровень, передаёт РИА Новости.  

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплате в сентябре неработающим родителям, имеющим ребёнка младше 18 лет, по три тысячи рублей в дополнение к пособию по безработице.

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