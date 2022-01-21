В Молдавии возмутились требованием «Газпрома» погасить долги за газ

Правительство Молдавии считает "недружественным" письмо "Газпрома" в адрес Молдавии, в котором говорится, что если республика не погасит долги за поставку газа, российская компания будет вынуждена прекратить подачу сырья, заявила премьер-министр этой страны Наталья Гаврилица. Российская компания могла бы отсрочить выплату долгов на 10 дней или на месяц, заявила премьер в эфире телеканала «Журнал-ТВ».

«Газпром» — большая, серьёзная компания, выплату этих $25 млн можно было отсрочить на 10 дней, на месяц. На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения. Мы воспринимаем это как недружественный жест, — сказала она.

Гаврилица напомнила, что в письме говорилось: если Молдавия не погасит долги до конца суток 20 января, то 21 числа в 09:00 поставки будут прекращены. Она не исключила повышения тарифов на газ в связи с тем, что его закупочная цена остается высокой, но заверила, что правительство выделит средства для компенсации гражданам.

20 января парламент Молдавии по предложению правительства ввёл в стране на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица выступила с соответствующим предложением из-за риска прекращения поставок газа в республику.