В МИД РФ заявили о неизбежности завершения «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/1d815d82-70f6-11eb-8c98-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что газовый проект «Северный поток — 2» будет завершён в любом случае и вне зависимости от каких-либо санкций со стороны США.

Убеждён, что «Северный поток — 2» будет достроен и здесь нам не помешают никакие американские санкции, — цитирует Рябкова РИА Новости.

С подобным комментарием он выступил после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки днём ранее заявила о том, что позиция Вашингтона по «Северному потоку — 2» остаётся неизменной и власти США продолжат искать способы давления для остановки проекта.

Рябков добавил, что в Москве уже устали считать, сколько раз США вводили против России санкции.

Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше, — посетовал представитель министерства.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны подробности переговоров между Германией и США по снятию санкций с проекта «Северный поток — 2». Обсуждение проходит на уровне министерств двух стран. Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, их исход предсказать пока затруднительно. По его словам, является вероятным сценарий, предложенный немецким Минфином в августе прошлого года. ФРГ предлагала выделить €1 млрд для строительства на территории Германии двух терминалов для американского сжиженного газа.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

16 февраля Джен Псаки подтвердила позицию Вашингтона по «Северному потоку — 2», назвав проект плохой сделкой.