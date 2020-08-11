В МИД РФ раскритиковали санкции США против «Северного потока — 2»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал санкции США против строительства газопровода «Северный поток — 2».

По словам дипломата, США не видят никаких «краёв» в применении односторонних ограничительных мер. Он считает, что экстерриториальные санкции, как и односторонние санкции, к которым прибегают не только США, но и ЕС — неправомерны. Однако в отличие от США Евросоюз, который, продвигая свои односторонние санкции, воздерживается от их экстерриториального применения.

США здесь не видят никаких красных линий, никаких краёв, — заявил Лавров на на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маас.

Он добавил, что США преследуют «без всякого дипломатического оформления грубо одну цель: иметь возможность и право делать всё, что им заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой экономике».

Лавров отметил, что российская сторона прекрасно видит, как Вашингтон оперирует на международной арене, не стесняясь никаких методов, что подтверждается и ситуацией вокруг газопровода. При этом Россия продолжает контакты с Соединенными Штатами, потому что прагматизм требует сохранения контактов.

Министр также добавил, что Москва ценит конструктивную позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы. Он подчеркнул, что проект поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Германии ведёт переговоры с компаниями, в отношении которых США угрожают ввести ограничительные меры за причастность к строительству газопровода «Северный поток — 2». Так, глава отдела прессы и информации федерального правительства ФРГ Штеффан Зайберт заявил, что в Берлине не одобряют подход Вашингтона, включающий экстерриториальные санкции. Также власти ФРГ обсуждают тему санкций в отношении связанных с «Северным потоком — 2» организаций с европейскими коллегами.