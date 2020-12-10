В Кремле сообщили, каким образом сдерживается рост цен на продукты

https://static.news.ru/photo/3ead909c-3ad3-11eb-a04e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на продукты в России будет сдерживаться посредством использования ряда рыночных механизмов. Решением этой проблемы станет заниматься правительство страны. Об этом 10 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне это вопрос затронул российский президент Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Песков подчеркнул, что рост цен будет урегулирован при использовании рыночных методов. По словам представителя Кремля, во всём мире решением этих вопросов занимаются правительства стран.

Рынку же задаются правила, и это делает во всём мире, в каждой стране только правительство, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 10 декабря, провёл заседание правительства. Во время встречи он заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания.