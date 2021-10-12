В Кремле прокомментировали повышение прогноза по инфляции

В Кремле прокомментировали недавнее повышение годового прогноза по инфляции, сделанного Минэкономразвития. Там признали, что посткризисные тенденции в мировой экономике привели к росту цен, полностью исключить их влияние нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков отметил , что России в значительной степени удаётся смягчить негативные процессы, связанные с ростом цен, но избежать этого не может ни Россия, ни какая-либо иная страна.

Россия не может жить в замкнутом контуре, Россия является участником международной экономической жизни. И тенденции в целом на международных рынках, какая-то посткризисная волатильность и так далее как раз являют собой гнёт для цен, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Минэкономразвития России скорректировало прогноз по инфляции в России на 1,6 процентного пункта — до 7,4% с прежних 5,8%, прогноз на следующие три года остался неизменным. Основной причиной корректировки прогноза стало ускорение продовольственной инфляции.