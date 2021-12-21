В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа»
Песков назвал вопрос поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» коммерческой ситуацией
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:46, 21 декабря 2021
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» — это коммерческая ситуация. Прекращение транспортировки голубого топлива в Германию никак не связано с заполнением второй нитки «Северного потока — 2». Вопрос о причинах снижения поставок газа следует задавать «Газпрому», приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля.
Нет, это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов, с чем связано сначала снижение поставок газа по трубопроводу, а затем перевод в реверс, и есть ли связь с прекращением поставок газа в ФРГ и заполнением второй нитки «Северного потока — 2».
Ранее начались реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» из Германии в Польшу после отказа «Газпрома» бронировать мощности прокачки на 21 декабря. С 17 декабря концерн начал снижать объём бронирования транзита газа по газопроводу, а до этого был полностью остановлен физический поток газа в Германию.