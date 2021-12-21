В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

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Проекты транспортно-пересадочных узлов и инновационного района в Горской позволят экономике Санкт-Петербурга двигаться вперёд, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» руководитель Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов. При этом эксперт добавил, что, если проекты так и останутся на бумаге, развитие города утонет в ворохе существующих проблем.

Проекты транспортно-пересадочных узлов и инновационного района в Горской позволят экономике Санкт-Петербурга двигаться вперёд, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» руководитель Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов....