В Госдуме предложили снизить молодым бизнесменам налоги

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Депутат ЛДПР Василий Власов в письме на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова предложил ввести режим упрощённого налогообложения для молодых бизнесменов, нанявших не менее пяти сотрудников.

Он считает, что налоговая ставка в размере 1% от прибыли в течение первых пяти лет станет хорошим стимулом для предпринимателей моложе 30 лет по созданию бизнеса, пишет RT со ссылкой на копию письма.

Прошу Вас рассмотреть целесообразность введения упрощённой системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода, которой в течение пяти лет могли бы пользоваться граждане России в возрасте до 30 лет, занимающиеся предпринимательской деятельностью без или с созданием юридического лица при условии минимального среднесписочного количества работников в пять человек, — говорится в обращении Власова.

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