В Госдуме предложили снизить молодым бизнесменам налоги

Депутат ЛДПР Василий Власов в письме на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова предложил ввести режим упрощённого налогообложения для молодых бизнесменов, нанявших не менее пяти сотрудников.
Он считает, что налоговая ставка в размере 1% от прибыли в течение первых пяти лет станет хорошим стимулом для предпринимателей моложе 30 лет по созданию бизнеса,
Прошу Вас рассмотреть целесообразность введения упрощённой системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода, которой в течение пяти лет могли бы пользоваться граждане России в возрасте до 30 лет, занимающиеся предпринимательской деятельностью без или с созданием юридического лица при условии минимального среднесписочного количества работников в пять человек, — говорится в обращении Власова.
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