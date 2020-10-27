В Госдуме предложили обложить налогом все валютные вклады

Законопроект, который предлагает обложить налогами все валютные вклады, внесён в Госдуму. Авторами выступили депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.
В документе предлагается обложить налогами проценты, которые получают вкладчики со своих сбережений в иностранной валюте. Сейчас рублёвые вклады облагаются налогом в 13%, если ставка по ним на 5% выше ставки рефинансирования ЦБ, а валютные — просто если процент по ним выше 9. Депутаты предлагают опустить необлагаемый порог для валютных вкладов до нуля. То есть облагаться налогом будут все вклады,
Кроме того, законопроект предполагает налог в 15% на все доходы от вкладов и дивидендов от долевого участия в деятельности российских компаний при выводе их за границу.
По мнению парламентариев-коммунистов, таким образом можно ослабить зависимость страны от иностранной валюты в финансово-банковской сфере. Однако в правительстве предложение депутатов не поддержали.
Ранее Федеральная налоговая служба сообщила, что будет собирать информацию обо всех имеющихся у россиянина вкладах, определять налоговую базу и производить расчёт налога, который должен заплатить держатель вкладов. Налогом будут облагаться вклады свыше 1 млн рублей. Налоговая база в данном случае будет определяться как превышение суммы дохода в качестве процентов, которые вкладчик будет получать в течение года по всем счетам и остаткам во всех банках над суммой процентов. Алгоритм исчисления налога будет такой: сумму вклада свыше 1 млн рублей умножат на ключевую ставку ЦБ РФ. Например, с вклада 1,4 млн рублей под 6,2% годовых доход составит 86 800 рублей, необлагаемый процентный налог — 42 тысячи рублей ( 4,2% от 1 млн рублей при ключевой ставке ЦБ на сегодняшнем уровне). Налогооблагаемый доход в этом случае составит 44 800 руб. (86 800 рублей минус 42 тысячи рублей), сумма налога — 5824 руб. (13% от 44 800 рублей).
Издание со ссылкой на налоговую службу уточняет, что облагаться налогом не будут вклады меньше 1 млн рублей и со ставкой по депозитам менее 1%, а также освобождены от налогов счета эскроу, писал NEWS.ru.