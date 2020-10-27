В Госдуме предложили обложить налогом все валютные вклады

https://static.news.ru/photo/9b2abb8c-184c-11eb-9222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, который предлагает обложить налогами все валютные вклады, внесён в Госдуму. Авторами выступили депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

В документе предлагается обложить налогами проценты, которые получают вкладчики со своих сбережений в иностранной валюте. Сейчас рублёвые вклады облагаются налогом в 13%, если ставка по ним на 5% выше ставки рефинансирования ЦБ, а валютные — просто если процент по ним выше 9. Депутаты предлагают опустить необлагаемый порог для валютных вкладов до нуля. То есть облагаться налогом будут все вклады, сообщает «Парламентская газета»

Кроме того, законопроект предполагает налог в 15% на все доходы от вкладов и дивидендов от долевого участия в деятельности российских компаний при выводе их за границу.

По мнению парламентариев-коммунистов, таким образом можно ослабить зависимость страны от иностранной валюты в финансово-банковской сфере. Однако в правительстве предложение депутатов не поддержали.

Ранее Федеральная налоговая служба сообщила, что будет собирать информацию обо всех имеющихся у россиянина вкладах, определять налоговую базу и производить расчёт налога, который должен заплатить держатель вкладов. Налогом будут облагаться вклады свыше 1 млн рублей. Налоговая база в данном случае будет определяться как превышение суммы дохода в качестве процентов, которые вкладчик будет получать в течение года по всем счетам и остаткам во всех банках над суммой процентов. Алгоритм исчисления налога будет такой: сумму вклада свыше 1 млн рублей умножат на ключевую ставку ЦБ РФ. Например, с вклада 1,4 млн рублей под 6,2% годовых доход составит 86 800 рублей, необлагаемый процентный налог — 42 тысячи рублей ( 4,2% от 1 млн рублей при ключевой ставке ЦБ на сегодняшнем уровне). Налогооблагаемый доход в этом случае составит 44 800 руб. (86 800 рублей минус 42 тысячи рублей), сумма налога — 5824 руб. (13% от 44 800 рублей).

Издание со ссылкой на налоговую службу уточняет, что облагаться налогом не будут вклады меньше 1 млн рублей и со ставкой по депозитам менее 1%, а также освобождены от налогов счета эскроу, писал NEWS.ru.