Госдума одобрила упрощение оформления налоговых вычетов

https://static.news.ru/photo/91fde8ea-5fdc-11eb-b429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в налоговое законодательство, которые упрощают процедуру оформления налоговых вычетов для граждан.

Речь идёт об инвестиционных вычетах, по расходам на приобретение жилья и выплату процентов по ипотечным кредитам.

Согласно законопроекту, граждане смогут подавать заявление на оформление вычетов онлайн, без посещения налоговой инспекции. Право на получение физлицом вычета будут подтверждать сами сотрудники ведомства, тогда как сейчас гражданину необходимо самому предоставлять декларацию (форма 3-НДФЛ) и другие подтверждающие документы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие закона упростит жизнь многим россиянам. По его словам, пандемия коронавируса показала важность развития цифровых технологий, чтобы человек мог воспользоваться госуслугами в любой ситуации, сообщает РБК.

Право на налоговый вычет имеют граждане России, трудоустроенные официально, с доходов которых платится налог (НДФЛ). При приобретении жилья размер вычета составляет 13% от его стоимости, но не должен превышать 260 тысяч рублей. При этом лимит налоговой базы составляет 2 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в правительстве разработали законопроект, предусматривающий предоставление гражданам налогового вычета за фитнес. Его размер может составить до 120 тысяч рублей. Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам рекомендовал принять документ в первом чтении.