В Германии заявили, что «Северный поток — 2» должен быть достроен

https://static.news.ru/photo/12ec6b9a-b21a-11eb-a043-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» должна быть доведена до конца. Об этом в разговоре с журналистами РИА Новости заявил сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Он подчеркнул, что для ФРГ крайне важны поставки российского газа. Они, по словам политика, выгодны для обеих сторон. Крупалла отметил, что партия, которую он представляет, продолжает приветствовать завершение строительства газопровода. Прежде всего немцы в данном вопросе исходят из соображений национальной энергетической безопасности.

Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон, — отметил Крупалла.

Он добавил, что Германия является суверенным государством, которое должно поддерживать деловые отношения со многими странами.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Ранее специалист по энергетической геополитике профессор парижского Института политических исследований Тьерри Бро заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на то что США пытаются активно помешать этому.