В ГД назвали введение почасового МРОТ дополнительной гарантией для граждан

https://static.news.ru/photo/8c5d1004-f75f-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение в России почасового МРОТ даст работающим гражданам дополнительные гарантии. В целом необходимо повышать минимальный размер оплаты труда.

Но не все россияне работают полный день, поэтому почасовой МРОТ поможет защитить тех, кто трудится по краткосрочным договорам. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал глава комитета Государственной думы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что в России рассматривается возможность введения почасового МРОТ. Данный пункт включён в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы. Согласно проекту, МРОТ может быть установлен в размере 150 рублей за час. Необходимым условием является заключение срочного договора при найме на неполный рабочий день. Далее почасовой минимальный размер оплаты труда будет каждый год индексироваться в соответствии с инфляцией. Авторами инициативы являются депутаты от ЛДПР.

Как отметил Нилов, МРОТ необходимо повышать и сохранять его как величину, с помощью которой минимальный доход гражданину гарантируется при исполнении трудовых обязанностей в течение восьмичасового рабочего дня пять дней в неделю.

При этом, если вводится такое понятие как минимальная стоимость часа, это должно быть дополнительной гарантией для наших граждан. Вопрос не о переходе на почасовую оплату труда повсеместно. Подобный подход будет стимулировать и рост МРОТ, — приводит телеканал «360» слова главы комитета ГД по труду и социальной политике.

Как ранее писал NEWS.ru, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект о введении минимального размера оплаты труда в час.