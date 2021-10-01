В Европе пригрозили России газовой войной

Европе нужно занять «жёсткую позицию потребителей» в вопросах, связанных с ценами на газ. Так считает специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка. Он призвал ЕС перестать «церемониться» с Москвой. Об этом пишет Radiozurnal.

Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся, — пригрозил он.

Бартушка отметил, что ЕС должен показать, что ведёт газовую войну, цель которой — навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.

Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели, сегодня цены приблизились к исторической отметке — $1,2 тысячи за 1 тыс. куб. м. Эксперты связывают наступление кризиса с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Ранее сообщалось, что у Европейского союза есть конфиденциальный план «газовой войны» с Россией, который был разработан Испанией. Его создатель призывает ЕС сплотиться, чтобы не зависеть от прихотей России, и максимально увеличить свои прибыли.