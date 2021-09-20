Европе предрекли «ценовое цунами» из-за «Северного потока — 2»

Расценки на газ в Европе могут значительно вырасти из-за «Северного потока — 2». «Ценовое цунами» может подняться уже в ближайшие месяцы, заявил бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман в беседе с газетой DenníkN.

Эксперт отметил , что причиной роста цен на голубое топливо в Европе уже якобы стали «спекуляции вокруг пуска газопровода», при этом ситуация будет только ухудшаться.

В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами, — подчеркнул Гирман.

По его мнению, виновниками нынешней дороговизны газа для потребителей в Европе являются Германия и Австрия, которые оказывают «Северному потоку — 2» наибольшую поддержку.

Уже сегодня за этот проект очень дорого заплатим мы все, кто пользуется газом в Европе. <...> После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура, — считает Гирман.

Ранее стало известно, что полякам предрекли «страшную осень». Причина — в стране резко выросли цены на газ. Жители боятся отопительного сезона, а правительство не собирается продлевать контракт с «Газпромом», рассчитывая на газопровод Baltic Pipe. С наступлением холодов ситуация с ценами на газ только ухудшится.