В Европе назвали причину газового кризиса

Генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки заявил, что газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами. Страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, которые восстанавливаются после локдаунов, превысил предложение, пояснил он в беседе с РИА Новости.

На фоне выросших в последние месяцы цен на газ в Европе высказывались мнения, что свою роль в этом мог сыграть российский «Газпром».

Я бы сказал, что Россия не сделала ничего плохого и проблемы Европы вызваны ею самой. Кроме того, я думаю, что это временные проблемы. Конкуренция и конкурентные цены — это хорошо для бизнеса, нам нравится здоровая конкуренция, — подчеркнул Новицки.

Топ-менеджер добавил, что Россия свои обязательства исполняет, однако этого сейчас недостаточно.

Ранее стало известно, что жителей Великобритании возмутили обвинения в адрес России о якобы срыве ею поставок газа. Они считают, что в сложившейся ситуации вина полностью лежит на руководстве Евросоюза, а заявления о сокращении российских поставок называют дезинформацией, ведь Россия всё делает в соответствии с контрактом. По мнению британцев, европейские политики «сами себе выстрелили в ногу».