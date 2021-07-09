Ещё в двух городах России появится метро

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что начатые проекты по строительству метро в Челябинске и Красноярске будут завершены. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Челябинске его достроят по новой комбинированной схеме. Речь идёт о создании трамвая, часть которого пройдёт под землёй. Такое решение связано с небольшой заселённостью города и высокой стоимость строительства традиционного метро.

Со следующего года приступаем к строительству. Нормативный срок — пять-шесть лет, я думаю, что за три, максимум четыре года построим, — заключил Хуснуллин.

Строительство метро в Красноярске и его проект премьер намерен обсудить с губернатором города Александром Уссом в ближайшее время. Кроме того, по его словам, власти также активно обсуждают продление линий метро в Нижнем Новгороде.

Ранее Хуснуллин рассказал о ходе стройки трассы Казань — Екатеринбург. По его словам, на Екатеринбург дорога пойдёт в обход Набережных Челнов, до границы с Башкирией. От Дюртюлей до Ачита надо строить новую трассу, там есть сложные карстовые территории.