В Думе попросили ЦБ помочь Сбербанку обслужить просроченные карты клиентов

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Депутат Государственной думы Максим Зайцев предложил Центробанку рассмотреть вопрос об оказании технического содействия Сбербанку в проведении платежей по просроченным банковским картам в связи с пандемией коронавируса. Письмо с такой инициативой он направил главе регулятора Эльвире Набиуллиной.

Зайцев, в частности, рассказал о поступивших к нему обращениях держателей дебетовых и кредитных карт с жалобами на несоблюдение банком-эмитентом рекомендации ЦБ по продолжению «обслуживания платежей по банковским картам с истекшим сроком действия». Такая мера входит в комплекс действий по противодействию коронавирусной инфекции.

При этом, подчеркнул депутат, через счета Сбербанка большинство россиян получают зарплаты и социальные выплаты, передаёт ТАСС.

Депутат напомнил, что Банк России рекомендовал не посещать офисы кредитных организаций в связи со сложной эпидемической ситуацией, а также указал на то, что «Сбербанк имеет технологические сложности» в исполнении рекомендации регулятора.

В связи с этим Зайцев попросил главу ЦБ оказать техническое содействие банку в организации обеспечения платежей по банковским картам физических и юридических лиц с истекшим сроком действия до 30 июня 2020 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сбербанк объяснил проблемы владельцев просроченных карт. Оказалось, что специалисты успели перенастроить только половину из двух миллионов терминалов бесконтактной оплаты.