https://static.news.ru/photo/c95a409a-266c-11ea-b26d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, Джелилова обвиняют в совершении шести преступлений, которые предусмотрены ч. 4 ст. 160 УК РФ. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Петренко рассказала, что во время расследования обвиняемый оказывал активное противодействие, передаёт ТАСС . Несмотря на это, следователям удалось собрать достаточное количество доказательств его вины. В данный момент он находится под арестом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обвинение, предъявленное основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, переквалифицировано с мошенничества на растрату 2,5 млрд рублей.