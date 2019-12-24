Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, Джелилова обвиняют в совершении шести преступлений, которые предусмотрены ч. 4 ст. 160 УК РФ. В ближайшее время дело будет передано в суд.
Петренко рассказала, что во время расследования обвиняемый оказывал активное противодействие, передаёт
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