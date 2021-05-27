В ЦБ заявили, что сильный рост цен носит временный характер

https://static.news.ru/photo/7ed8b210-beda-11eb-8e30-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что значительное подорожание ряда товаров в России носит временный характер, сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул , что цены, в том числе на строительные материалы, повышаются не только в России, но и во всём мире из-за пандемии коронавируса. По словам эксперта, цены начнут снижаться по мере возвращения экономики к устойчивому равновесию.

Скорее всего, это частично временный всплеск, который опять же будет сходить на нет, — произнёс Заботкин.

Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что рост цен на стройматериалы повлиял на стоимость недвижимости. Она также добавила, что инфляционные ожидания людей по-прежнему остаются на высоком уровне, что влияет на их поведение.

Ранее Набиуллина заявила, что валовой внутренний продукт России может вернуться к допандемийному уровню уже в середине текущего года. Напомним, ВВП представляет собой рыночную стоимость всех произведённых в стране товаров и услуг, предназначенных для потребления.