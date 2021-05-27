В ЦБ заявили, что сильный рост цен носит временный характер

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что значительное подорожание ряда товаров в России носит временный характер, сообщает «Интерфакс».
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Скорее всего, это частично временный всплеск, который опять же будет сходить на нет, — произнёс Заботкин.
Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что рост цен на стройматериалы повлиял на стоимость недвижимости. Она также добавила, что инфляционные ожидания людей по-прежнему остаются на высоком уровне, что влияет на их поведение.
Ранее Набиуллина заявила, что валовой внутренний продукт России может вернуться к допандемийному уровню уже в середине текущего года. Напомним, ВВП представляет собой рыночную стоимость всех произведённых в стране товаров и услуг, предназначенных для потребления.