https://static.news.ru/photo/d000df46-9c4a-11e9-b452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило установить «справедливую цену» на услуги такси. Если инициатива будет принята, то максимальная стоимость услуги составит 1,3 тысячи рублей.

Таким образом предлагается вести борьбу с произволом таксистов-нелегалов.

Проект «Справедливая цена», конечно, не убережёт от бомбил на выходе. Но если никто не согласится ехать по предлагаемым баснословным тарифам, то им станет просто невыгодно отлавливать туристов у аэропортов, — сказал «Известиям» глава ООП Илья Зотов.

Он также выразил уверенность, что ограничения помогут предотвратить обман иностранцев и гостей города нечестными таксистами, что положительно скажется на имидже Москвы.

Ранее News.ru писал о том, что цена одного места за 15-минутный полёт на аэротакси в Москве составит около 2,7 тысячи рублей. Ожидается, что четверти часа будет достаточно, чтобы долететь из центра столицы до аэропорта Шереметьево.