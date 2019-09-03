Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило установить «справедливую цену» на услуги такси. Если инициатива будет принята, то максимальная стоимость услуги составит 1,3 тысячи рублей.
Таким образом предлагается вести борьбу с произволом таксистов-нелегалов.
Проект «Справедливая цена», конечно, не убережёт от бомбил на выходе. Но если никто не согласится ехать по предлагаемым баснословным тарифам, то им станет просто невыгодно отлавливать туристов у аэропортов, — сказал «Известиям» глава ООП Илья Зотов.
Он также выразил уверенность, что ограничения помогут предотвратить обман иностранцев и гостей города нечестными таксистами, что положительно скажется на имидже Москвы.
Ранее News.ru писал о том, что цена одного места за 15-минутный полёт на аэротакси в Москве составит около 2,7 тысячи рублей. Ожидается, что четверти часа будет достаточно, чтобы долететь из центра столицы до аэропорта Шереметьево.