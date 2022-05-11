Уровень конфликтности бизнеса в России достиг исторического максимума РБК: уровень конфликтности бизнеса в России достиг исторического максимума

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Индекс конфликтности деловой среды в России в I квартале 2022 года вырос до показателя 2,23, достигнув рекордного значения с 2017 года, пишет РБК со ссылкой на доклад инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково». Предыдущий рекорд был зафиксирован во втором квартале 2021 года и составил 2,2.

Индекс конфликтности никогда ещё не был столь высок, хотя скорость его роста существенно замедлилась, — говорится в тексте доклада.

Эксперты считают, что рост индекса конфликтности связан с повышением деловой активности в связи с завершением пандемии COVID-19. По их словам, российская экономика окончательно отыграла постпандемийный эффект роста, однако индекс конфликтности вновь вырос с началом действий на Украине и связанном с этим переделом рынка. Наибольший рост индекса в регионах был зафиксирован в Ямало-Ненецком округе (5,87), в тройку лидеров также входят Татарстан (2,16) и Адыгея (2,06). Наименьший индекс конфликтности зарегистрирован в Карачаево-Черкессии (0,28), Ингушетии (0,83) и Кабардино-Балкарии (1,05).

Ранее экономисты заявили о возможном «очернении» российской экономики на фоне введения различных послаблений для бизнеса. По мнению экспертов, желание государства удержать малое и среднее предпринимательство на плаву в период беспрецедентного санкционного давления рискует обернуться целым рядом побочных эффектов, ключевым из которых станет обнуление усилий по выстраиванию прозрачных фискальных инструментов и бизнес-системы. В частности, может оказаться невостребованным институт самозанятых.

